Rogério Ceni vai pensar se faz cirurgia O herói da conquista são-paulina no Japão poderá desfalcar o time nos primeiros jogos do Campeonato Paulista e da Copa Libertadores. Rogério Ceni será submetido a uma ressonância magnética e, caso seja necessário, passará por uma artroscopia no início de janeiro. ?Mas agora não é hora de pensarmos nisso. O momento é de alegria?, disse o goleiro, que passou as dez horas da caravana dos campeões em cima do trio-elétrico, animando a torcida. Também foi o representante da equipe no encontro com o prefeito José Serra e com o governador Geraldo Alckmin. Ao ouvir os gritos de ?ão, ão, ão, Rogério é seleção?, o goleiro fez questão de conter a euforia dos torcedores. ?Eu sou São Paulo!? Mais festa - A diretoria promete mais uma festa para 25 de janeiro de 2006, quando o time vai enfrentar o Juventus pelo Campeonato Paulista. Será o primeiro jogo em casa, após a conquista do Mundial, pois a estréia no estadual será em 18 de janeiro, em Santo André, contra o time da casa. Veja o especial do Mundial de Clubes da Fifa e relembre a conquista do São Paulo