Rogério Ceni vê 100.º gol próximo, mas minimiza feito

SÃO PAULO - O goleiro Rogério Ceni ficou ainda mais perto de alcançar o seu centésimo gol com a camisa do São Paulo ao fazer um na vitória por 3 a 2 sobre a Portuguesa, domingo, no Estádio do Canindé, em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Paulista. O ídolo são-paulino, que soma 98 gols, descarta, porém, estar em contagem regressiva e minimiza a importância do feito.

"Uma hora chega o centésimo. Se a gente continuar vencendo... o centésimo vai ter o mesmo sabor do que qualquer outro. É bacana quando vem o gol junto com a vitória. Isso mostra o quanto estamos bem. O goleiro está aqui para defender. O gol sim sai do normal de um goleiro", afirmou.

Ceni já fez 98 gols na sua carreira, sendo 55 em cobranças de falta e 43 de pênalti. Desses gols, três foram marcados neste ano, o que o deixa na artilharia do São Paulo na temporada ao lado do atacante Dagoberto.

A equipe volta a jogar na quarta-feira, em Campina Grande, contra o Treze, da Paraíba, pela primeira fase da Copa do Brasil.