Rogério Ceni vira dúvida para jogo com o Goiás e espera exame

O goleiro Rogério Ceni é dúvida no São Paulo para o jogo deste sábado contra o Goiás, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro. Uma lesão na virilha sentida no momento em que converteu o pênalti contra o Figueirense, na quarta-feira, forçou o capitão a ser submetido a exames que só terão o resultado nesta sexta, véspera da partida.

O jogador fez em Florianópolis o 130º gol na carreira, mas terminou a partida com dores. O elenco voltou para São Paulo pela manhã e à tarde o goleiro foi submetido a uma avaliação médica. Os resultados só vão ficar prontos nesta sexta-feira, quando o técnico Juan Carlos Osorio vai definir a equipe titular para enfrentar o Goiás.

A comissão técnica preferiu remarcar o treino da parte da manhã para a tarde para dar mais descanso aos atletas. A primeira hora da atividade será fechada. O único desfalque confirmado para a partida é do zagueiro Luiz Eduardo, que foi expulso contra o Figueirense e deve dar lugar a Edson Silva.

Caso Rogério Ceni não possa atuar, o substituto será Renan Ribeiro. O goleiro foi titular em duas partidas do São Paulo nesta temporada, ambas no Morumbi: a vitória por 3 a 0 sobre a Portuguesa, pelo Campeonato Paulista, e o empate em 1 a 1 com o Avaí, pelo Campeonato Brasileiro.