Rogério Ceni volta a criticar o STJD Rogério Ceni parece que gosta de emoções fortes. Depois de pegar duas partidas de suspensão pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva por ter agredido Dimba, do Goiás, o goleiro resolveu criar novos problemas para ele mesmo. Fez graves acusações ao STJD e pode ser suspenso novamente. ?O tribunal é parcial. Nem Jesus Cristo iria conseguir me salvar. Um membro do tribunal é vascaíno fanático e outro é palmeirense. Até eu votaria contra mim. Gastei o meu dinheiro à toa indo para o Rio de Janeiro, mas pelo menos aprendi como funciona esse tribunal. Não vou mais a julgamentos nesse tribunal. E aconselho o mesmo aos outros jogadores que forem julgados." O desacato de Rogério Ceni pode lhe custar caro. Seguindo a sua maneira de trabalhar, o presidente do STJD, Luiz Zveiter, deverá pegar as fitas da televisão e rádio onde o goleiro fez as críticas. Rogério atacou o tribunal depois do treinamento da manhã. À tarde, percebendo a repercussão das suas palavras, não quis falar novamente. Mas havia outras declarações comprometedoras. ?O Zveiter me comparou ao Beckenbauer e ao Platini no aspecto positivo dentro do campo. Depois me dá dois jogos de suspensão. Se eu falar tudo o que vi no tribunal não volto a jogar mais. Vou me complicar tanto...Mas como sou juridicamente ignorante, como disse o Zveiter, vou deixar como está." Só que Zveiter tem toda a condição de punir novamente Rogério por suas declarações desafiadoras ao tribunal. Por essas atitudes, o espaço de Rogério Ceni diminui em todos os lugares. Não há interesse de nenhum clube europeu na contratação do jogador de 30 anos. Assim também como não foi lembrado por Carlos Alberto Parreira para disputar a Copa das Confederações. Teve de acompanhar as convocações de Dida, Júlio César e Fábio. Rogério dizia que a liberação da suspensão automática que o departamento jurídico do São Paulo conseguiu, na verdade o prejudicou mais do que ajudou. ?Não adiantou ficar livre para jogar contra o Santos, porque não vou poder enfrentar o Bahia e o Corinthians. Queria demais jogar contra o Corinthians." O técnico Roberto Rojas aproveitou e declarou que Roger entrará no lugar de Rogério Ceni. Mesmo com Roger tendo problemas particulares, o treinador disse que o prefere como titular. ?Não há nada melhor para afastar os problemas da cabeça do que se preparar para jogar futebol. O Roger já é uma pessoa vivida e terá todas as condições de substituir muito bem ao Rogério Ceni. Vai enfrentar o Bahia e o Corinthians." Rojas já sente que fará a sua última partida como treinador diante dos baianos domingo no Morumbi. ?Pelo que sei, o técnico está quase contratado. A chegada do Tite está praticamente fechada pelo que ouço por parte de vocês, jornalistas. Estou com a cabeça boa para a despedida. E, sinceramente, com muita vontade de voltar a trabalhar como preparador de goleiros. Trabalhar como treinador, quem sabe no futuro." Mas, antes de voltar ao antigo cargo, uma última confusão para Rojas. O treinador diz que Tiago será o lateral-direito contra o Bahia, Leonardo garante que jogará e o auxiliar-técnico Milton Cruz deixou escapar que Fábio Simplício deverá ser improvisado na posição domingo. O impasse será decidido no coletivo desta quinta-feira.