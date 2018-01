'Rogério Ceni volta para dar identidade ao São Paulo', diz Lugano

O zagueiro e ídolo da torcida do São Paulo, Diego Lugano, aposta no trabalho do ex-jogador Rogério Ceni, agora alçado a técnico, para o time do Morumbi reencontrar o caminho das vitórias em 2017.

"Este momento de transição institucional e desportivo do clube abriu as portas e deixou a possibilidade para o retorno do Rogério. E ele volta para dar identidade ao São Paulo através de sua imagem, liderança e ambição", disse o zagueiro uruguaio em entrevista ao site oficial do clube.

"O Rogério tem fome de vencer e conquistar títulos. Ele tem personalidade e nunca se cansa, e isso são coisas que ele sempre levou durante a carreira", completou o defensor, que ao lado de Ceni como jogador foi campeão paulista, da Copa Libertadores e do Mundial de Clubes de 2015 pela equipe tricolor, com a qual também participou do início da campanha que levou o time ao título do Brasileirão de 2006 antes de se transferir para o Fenerbahçe, da Turquia.

A estreia de Ceni como técnico acontecerá na pré-temporada que será disputada nos Estados Unidos, no torneio Florida Cup. O time se reapresenta no CT no dia 4 de janeiro e no dia 6 já viaja para os Estados Unidos.