Rogério completa 62º jogo consecutivo O lateral-direito Rogério completa amanhã, contra o Fluminense, o seu 62º jogo consecutivo pelo Corinthians. O plano do jogador é terminar 2003 no mesmo rítmo, ou seja, jogando todas as partidas como titular - e sem ser substituído. "Nunca me preocupei com isso, mas já tem gente sugerindo até que eu encomende uma pesquisa. Se for um recorde mundial, posso até tentar colocar meu nome no Guinness Book (o livro dos recordes)". No Corinthians, além de ser o jogador com maior número de jogos consecutivos, Rogério é o jogador que menos se machuca. Como ainda restam 21 jogos pelo Campeonato Brasileiro, Rogério imagina poder chegar aos 83 disputados consecutivamente na temporada. A última partida que o lateral desfalcou o Corinthians foi há 10 meses, contra o Paraná, no Pacaembu. E, mesmo assim, porque foi poupado.