Rogério convoca torcida do São Paulo Se para Corinthians e Palmeiras não é preciso esforço de divulgação e motivação para o confronto que decide um dos finalistas do Campeonato Paulista, para o São Paulo, outro grande que está nas semifinais, a situação é distinta. Diretoria e o grupo de jogadores se esforçam para convencer a torcida, já famosa por só aparecer em decisões, a prestigiar o time diante da Portuguesa Santista, grande surpresa da competição. O primeiro jogo acontece quinta-feira, no Morumbi. A volta está marcada para domingo, desta vez na Vila Belmiro. Irritado com a apatia dos companheiros na vitória sobre o Santo André nas quartas-de-final, o goleiro Rogério Ceni convocou os torcedores. Diz acreditar que, com essa pressão, os são-paulinos consigam vibrar mais no campo, situação que, para ele, será imprescindível para minimizar a vantagem do adversário de jogar por dois resultados iguais. ?Precisamos deles (torcedores) do nosso lado. Umas 30 mil pessoas no Morumbi já vai mudar o espírito do nosso time."