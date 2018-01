Rogério critica defesa do São Paulo Felizes com o resultado, insatisfeitos com o futebol apresentado. Este foi o sentimento dos jogadores do São Paulo após a vitória sobre o Santo André. O goleiro Rogério Ceni, sempre polêmico em suas declarações, não poupou críticas ao rendimento do time. A bronca, apesar de não ser dirigida a ninguém, pode ter sido uma indireta à defesa, que falhou muito. ?O que vale é o placar, mas deixamos muito a desejar.? E, quem diria, ele teme o duelo com a Portuguesa Santista. ?Com um futebol neste ritmo não chegamos à final.? O técnico Oswaldo de Oliveira, bastante vaiado pela torcida durante o jogo, tem opinião semelhante sobre o próximo rival. ?Um adversário de valor, que mereceu chegar a esta fase da competição.? No início do semestre, a diretoria do São Paulo dizia: ?Nosso único problema é a defesa.? Trocaram os dois laterais, trouxeram Leonardo Moura e Fabiano, e Régis entrou na zaga no lugar de Ameli. Time novo, erros antigos. Nesta quinta-feira, o setor defensivo falhou no posicionamento nos dois gols, ambos após cruzamentos, e ainda proporcionou pelo menos três chances ao rival. Antes do segundo gol, Rogério gritou: ?Vamos lá agora, cada um com o seu.? De nada adiantou, os zagueiros falharam e Aílton fez. Mas a má apresentação não se limitou aos zagueiros. Os atacantes Reinaldo e Luís Fabiano, contrastando com Itamar, em grande noite, foram mal. Erraram passes e falharam na finalização. Luís Fabiano, com dores no tornozelo esquerdo, nada fez no segundo tempo e, mesmo assim, só foi substituído aos 42 minutos. Saiu vaiado. Antes, a torcida já havia chamado o técnico de burro ao trocar Itamar por Júlio Baptista. ?Faz parte da profissão, hoje eles vaiam, amanhã vão aplaudir. A gente quer ajudar, mas...?, afirmou Luís Fabiano.