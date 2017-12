Rogério deve voltar sábado ao Corinthians O lateral-direito Rogério - que sofreu lesão na retina esquerda há duas semanas, no clássico contra a Portuguesa -, tem chance de ser liberado para voltar a treinar no sábado. O jogador do Corinthians submeteu-se a uma nova retinografia - o exame que confirmará a sua recuperação - e se o resultado confirmar o que esperam os médicos, poderá retomar o trabalho. Em virtude da lesão no olho, Rogério foi proibido de todas as atividades físicas. Nem pôde se exercitar na bicicleta ergométrica. Está, portanto, há 11 dias sem treinar. Seu aproveitamento na estréia do técnico Oswaldo de Oliveira, quinta-feira, contra o Juventus, ainda é uma incógnita por causa de sua condição física. Além de Rogério, o lateral-esquerdo Moreno deve ser liberado nesta sexta-feira. Ele se recupera de uma pancada na coxa direita, após um choque com Grafite, no clássico contra o São Paulo, domingo passado, e ainda não treinou esta semana. Deve retomar os treinamentos, mas corre o risco de perder a posição para Fininho. Quanto aos outros contundidos, a melhor notícia foi sobre Marcelo Ramos, que sofreu fratura na fíbula esquerda: o jogador não precisará ser submetido a uma cirurgia. Mesmo assim, sua recuperação demorará dois meses. O meia Rodrigo, com estiramento na coxa direita, também foi reavaliado nesta sexta-feira. Ele ficará mais duas semanas parado. E Rafael Silva só volta em agosto.