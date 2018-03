Rogério diz que espera Morumbi lotado contra o Nacional

A baixa temperatura dos últimos dias e horário da partida contra o Nacional, às 21h50 desta quarta-feira, não podem impedir a torcida do São Paulo de lotar o Morumbi, segundo Rogério Ceni. Maior ídolo do clube, o goleiro afirma que a presença dos torcedores será fundamental na fase decisiva da Libertadores. Veja também: Sportivo Luqueño diz ter recebido 'mala-preta' do São Paulo "O torcedor sabe que com o Morumbi lotado a gente pode fazer a diferença. Está frio, o jogo é tarde, mas todo sacrifício é válido pela nossa classificação. Com o Morumbi cheio a temperatura aumenta", disse o goleiro, que soma 800 jogos pelo clube. O São Paulo precisa de uma vitória simples contra os uruguaios para avançar às quartas-de-final da competição, após empate sem gols no primeiro jogo. Mas, para Rogério, a partida não será fácil. "Vai ser duro, pode esperar. O Nacional tem um time extremamente competitivo e o torcedor vai sofrer." Para o jogo contra os uruguaios, o São Paulo não deve contar com o meia Jorge Wagner, machucado. O técnico Muricy Ramalho busca alternativas e deve escalar Hugo entre os titulares. NACIONAL O zagueiro Deivis Barone, um dos jogadores mais experientes do Nacional, afirmou que o São Paulo não terá vida fácil nesta quarta-feira. Para Barone, sua equipe tem condições de complicar a partida no Morumbi. "Se conseguirmos tirar-lhes a bola, eles ficarão nervosos, pois não gostam deste tipo de jogo. Sabemos que o empate em casa não foi um bom resultado, mas pelo menos não tomamos gol, e um empate com gols nos dará a classificação", disse Barone. O zagueiro ainda demonstrou preocupação com um dos principais pontos fortes da equipe brasileira: as jogadas aéreas. Isso se justifica, pois o São Paulo marcou seis gols até agora na Libertadores, e cinco deles foram de cabeça. Ele também destacou a qualidade da equipe uruguaia neste mesmo tipo de jogada. "Nós também temos jogadores bons pelo alto, e esperamos não só segurar o São Paulo nas jogadas aéreas, mas, se possível, aproveitar as bolas altas para conseguir o gol", acrescentou o zagueiro.