Rogério: dois gols e um banquete O jantar num restaurante chique da zona sul da capital paulista foi a surpresa de última hora para Rogério, preparada pela mulher, Alessandra, pela brilhante atuação contra a Ponte Preta ? empate por 3 a 3. O lateral saboreou um de seus pratos favoritos: sashimi de salmão, acompanhado por outras especialidades da culinária japonesa. Alessandra fez questão de arranjar um programa saudável para compensar a falta de sossego do marido ontem. Rogério passou quase a tarde inteira comentando os dois gols que fez no domingo, em Campinas, que salvaram o Corinthians da terceira derrota consecutiva no Campeonato Brasileiro. Leia mais no Jornal da Tarde