Rogério e Kaká: novidades no Tricolor O goleiro Rogério Ceni e o meia Kaká voltam aos treinos do São Paulo na manhã desta segunda-feira. Os dois ganharam descanso depois de o time ser eliminado na primeira fase da Copa dos Campeões. Com o retorno ao trabalho dos pentacampeões, o técnico Oswaldo de Oliveira vai poder colocar em campo nos treinamentos o time que considera titular. E é bom a torcida são-paulina não se iludir. Dificilmente haverá grandes contratações até a estréia da equipe no Campeonato Brasileiro, marcada para o dia 10 de agosto, no estádio do Morumbi, contra o Paysandu. A nova diretoria prometeu realizar grandes contratações. Vendeu a ilusão de que tiraria o clube do marasmo. A volta do time à Copa Libertadores da América foi uma das promessas de campanha durante o processo eleitoral. Mas a primeira tentativa de retornar à competição sul americana de clubes fracassou. A equipe teve uma participação decepcionante na Copa dos Campeões, que dá ao seu vencedor o direito de disputar a Libertadores. Três contratações foram feitas até agora. Vieram o zagueiro argentino Ameli e os laterais Jorginho Paulista e Márcio. O clube também conseguiu trazer de volta o atacante Luís Fabiano e prorrogou o empréstimo de Reinaldo, que pertence ao Paris Saint-Germain. As contratações, porém, não conseguiram amenizar a frustração pelo fracasso das negociações para contratar o meia corintiano Ricardinho. Bastou um não de Alberto Dualib, presidente do Corinthians, para acabar com o sonho da diretoria e do torcedor são-paulino. O técnico Oswaldo Oliveira, que nunca se deixou iludir pela promessa de que Ricardinho seria contratado, mantém a cautela e prefere elogiar o elenco. Afinal, sabe que é com este grupo de jogadores que deverá contar no segundo semestre. Sábado, o time realizou o primeiro jogo-treino depois que foi eliminado da Copa dos Campeões. Enfrentou a seleção de Antígua e Barbuda no CT da Barra Funda. Goleou por 5 a 0, mas o resultado não pode ser levado em consideração. Os caribenhos estão na 157ª posição no ranking da Fifa e atuaram com um time amador, formado por cozinheiros, bancários, carregadores de mala em hotéis e operários da construção civil. O destaque do treino foi o volante Júlio Baptista, que marcou três gols. Oswaldo Oliveira gostou do treino, mas já avisou à diretoria de que serão necessários, no mínimo, mais três amistosos até a estréia da equipe no Campeonato Brasileiro.