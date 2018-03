Rogério e Rodrigo desfalcam o Corinthians O Corinthians ganhou dois novos problemas para a partida de quarta-feira contra o Fortaleza, no Pacaembu, pela Copa do Brasil. O lateral-direito Rodrigo - que se machucou no amistoso contra o Ituano no meio da semana passada - não se recuperou e vai ficar de fora. Ele será substituído por Coelho. Outro desfalque quase certo é o meia Rodrigo, que está debilitado por um intoxicação alimentar e dificilmente vai ganhar condições de jogo. Se não se recuperar plenamente, Rodrigo será substituído por Renato, que ainda não jogou este ano por estar se recuperando de uma cirurgia no púbis. O técnico Oswaldo de Oliveira também não poderá contar com o recém-contratado Piá. O jogador, que vinha treinando entre os titulares, teve de adiar a estréia por problemas burocráticos. A documentação do ex-jogador da Ponte Preta ainda não foi regularizada. O time - que treinou em São Paulo nesta segunda pela primeira vez em duas semanas depois de um período de treinamentos em Extrema-MG e Porto Feliz-SP - deverá jogar com Fábio Costa; Coelho, Anderson, Valdson e Vinícius; Fabrício, Rincón, Fabinho e Renato; Jô e Gil.