Rogério espera uma chance na seleção O lateral-direito corintiano Rogério acredita estar vivendo o melhor momento da carreira e, como recompensa, espera a convocação para a seleção brasileira. Ele conversou com o preparador físico de seu time e da seleção, Moracy Sant?Anna, que o deixou otimista. "Vou seguir meu trabalho, uma hora vai chegar." O jogador tinha boas chances de ser convocado para a Copa das Confederações, na França, mas o técnico Carlos Alberto Parreira preferiu chamar outros três atletas do Corinthians, Fábio Luciano, Kleber e Gil. Rogério confessou que errou o chute que resultou num golaço contra a Ponte Preta, no empate por 3 a 3, domingo, em Campinas. Em entrevista à rádio Jovem Pan, admitiu estar maduro e revelou que, na época do Palmeiras, chegou a freqüentar a noite paulistana. "Mas eu me conscientizei de que jogador de futebol depende do físico e não pode ficar na farra e parei de sair à noite." O atleta diz que tudo mudou em sua vida depois do casamento. Autor de dois gols no domingo, ele assumiu o papel de líder da equipe. "Procuro ajudar no campo, incentivar os companheiros e cobrar também, porque sou mais velho, mais experiente."