Rogério ganha ação contra o Palmeiras O lateral Rogério venceu a disputa judicial contra o Palmeiras que começou na época de sua saída do clube. A Seção de Disídios Individuais do 2º Tribunal Superior do Trabalho (TST) condenou o Palmeiras a pagar multa por litigância e má-fé em processo movido pelo jogador. A Justiça, por unanimidade, concordou com a justificativa do relator, ministro Ives Gandra Martins Filho de que o clube teria utilizado um agravo com o único objetivo de retardar a liberação do passe do lateral. O caso aconteceu em fevereiro de 2000, quando o contrato de Rogério com o Palmeiras expirou. O jogador pediu liberação do passe à Justiça Trabalhista alegando que o clube não havia oferecido proposta de renovação de contrato nos 30 dias que antecederam o fim do acordo que estava em vigor, como prevê resolução do Instituto Nacional de Desenvolvimento do Desporto (Indesp). O valor da multa a ser paga a Rogério é de 10% do valor da causa. A estimativa é de que a Justiça estabeleça uma soma próxima a R$ 340 mil, 10% da caução determinada pelo ministro do TST Francisco Fausto quando o liberou o lateral para firmar contrato com qualquer clube do Brasil e do Exterior. O resultado torna mínimas as chances de vitória do Palmeiras no processo cível que move contra o Corinthians requerendo pagamento do passe do jogador. No Palmeiras, o diretor de Futebol, Fernando Gonçalves, afirmou que não havia sido comunicado do caso e iria consultar o departamente jurídico do clube e o presidente Mustafá Contursi antes de se pronunciar. Clássico? ? Alheios aos problemas jurídicos, os jogadores do Palmeiras se preparam para a partida contra o Botafogo. O técnico Jair Picerni prefere não falar em clássico. ?Que clássico o quê! Segunda Divisão não tem clássico: é sempre aquele pega. Tem de colocar o coração em campo.? A escalação ainda não está definida pois Picerni espera a recuperação do zagueiro Leonardo, contundido na panturrilha. Nesta quarta-feira, o treinador testou um novo sistema de jogo com três atacantes. ?A princípio não vou sair jogando assim mas, mais para frente, pode ser uma possibilidade.? Ingressos ? Os ingressos para o jogo contra o Botafogo podem ser adquiridos até as 17 horas em quatro pontos de venda: Rua Turiassu, 1840; Avenida Marquês de São Vicente, 2640, Rua Xavier de Almeida, 1312 e Avenida Santa Marina, 1757. A novidade é a opção de compra após as 17 horas no P.A. Bar, na Rua Maracaí, 199, até meia-noite.