Rogério ganha função dupla em Campinas Rogério terá função dupla domingo, no Moisés Lucarelli. Além de melhorar a qualidade do passe entre meio-campo e ataque, vai dividir com Rincón e Fábio Costa a missão de orientar os companheiros no campo. O técnico Oswaldo de Oliveira não quer que a desmotivação que assolava o grupo até ontem se transforme em euforia por causa da forma como o Corinthians virou a partida contra o Juventus. E Rogério, que já é respeitado pelo grupo, ganhou ainda mais força moral depois do drama que sua família viveu durante a semana com a morte de seu irmão mais novo. Criou-se um ambiente de solidariedade em torno dele. E é esse sentimento que o treinador corintiano espera que se torne presente daqui para frente também durante os jogos. "O clima mudou aqui. A gente já pode sentir que os atletas estão mais confiantes. Agora é buscar a mescla ideal entre juventude e experiência", observou o treinador.