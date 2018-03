Rogério garante que fica no São Paulo O goleiro Rogério Ceni anunciou nesta sexta-feira que permanecerá no São Paulo. Há oito dias ele revelou ter recebido uma proposta para se transferir para o Arsenal, da Inglaterra, mas o episódio não foi bem explicado, tanto pelo jogador como pela diretoria do clube. Rogério apenas garantiu que entrou em acordo com o Tricolor, em reunião com os dirigentes na noite de quarta-feira, e que permanecerá na equipe paulista até, pelo menos, a Copa do Mundo de 2002. O seu contrato não foi prorrogado e se encerra em meados de 2004. Todo este episódio foi cercado de muito mistério. Rogério apenas citou um empresário alemão, credenciado pela Fifa, como um dos mentores da proposta feita em nome do clube inglês. Além do tal agente, executivos estrangeiros com negócios no Brasil, cujos nomes permaneceram em sigilo, estavam envolvidos. "Não são pessoas que apareceram de uma hora para outra. Tratava-se de uma negociação séria", garantiu o goleiro, descartando a possibilidade de ter sido enganado. Rogério, no entanto, admitiu que a proposta feita para ele não era oficial do clube inglês. Durante a semana, o goleiro viveu um impasse com a diretoria são-paulina, que não dava credibilidade à oferta. "Mas os valores que o São Paulo receberia eram oficiais", afirmou o jogador. Como explicação para sua permanência no Morumbi, Rogério assegurou que o fato de atuar na equipe que o projetou e a proximidade da seleção brasileira foram cruciais para ele recusar a oferta. "Abri mão de muito dinheiro, mas a qualidade de vida às vezes é mais importante", ressaltou. O goleiro destacou que iria ganhar pelo menos o dobro do que recebe hoje no São Paulo. O titular da seleção brasileira lembrou ainda que a família também pesou em sua decisão. Recém-casado, o goleiro também não queria se afastar de seu pai, que mora no Mato Grosso. Concentração - A lenta recuperação dos jogadores que estão contundidos fez o técnico Oswaldo Alvarez tomar uma atitude drástica. Até estarem aptos para voltar a treinar, o lateral-direito Belletti, o zagueiro Reginaldo e o volante Maldonado irão dormir no Centro de Treinamento do clube, onde poderão fazer tratamento intensivo. Eles estão neste regime de concentração absoluta desde quarta-feira. Os zagueiros Rogério Pinheiro e Wilson também dormiram no CT, mas foram liberados nesta sexta-feira por terem participado do treinamento. O São Paulo enfrenta o Vitória, na quarta-feira, em Salvador, pela Copa do Brasil. Por ter vencido o primeiro jogo por 3 a 0, a equipe paulista pode até perder por dois gols de diferença para ficar com a vaga nas quartas-de-final da competição.