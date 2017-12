Rogério marca na vitória do Sporting Hoje, na abertura do Campeonato Português, chamado também de Superliga, o Sporting, dos brasileiros Rogério, Rochemback, Liedson e Deivid, bateu o Belenenses por 2 a 1. Rogério e Rolando (contra) fizeram para o time de Lisboa e Pinheiro descontou. Amanhã, além da estréia do campeão Benfica fora de casa contra o Acadêmica, Boavista x Vitória de Setúbal também jogam. Domingo, completam a rodada Gil Vicente x Marítimo, Penafiel x Rio Ave, P. Ferreira x Nacional, Vitória de Guimarães x Naval, União Leiria x Braga e Porto x Estrela Amadora. DIEGO - Apesar de ficar três meses parado por causa de fratura no pé esquerdo, o meia Diego espera fazer uma grande temporada 2005-06 em gramados europeus. O ex-camisa 10 do Santos estréia pelo Porto domingo, no Estádio do Dragão, contra a Estrela Amadora pelo Campeonato Português. Ele revelou em entrevista para a Agência Estado sua expectativa para esta temporada e sua esperança de voltar à seleção brasileira para a Copa da Alemanha, no próximo ano. Em Portugal, Diego acredita que o time pode sonhar alto. Para ele, até o título da Copa dos Campeões também é possível. "A equipe tem jogado muito bem e vamos entrar para ganhar o título português sim", profetizou. "Também temos condições de fazer uma boa campanha na Europa, melhor do que a da última temporada. O brasileiro fez quatro gols na vitória por 8 a 0 dos titulares sobre os reservas num dos últimos coletivos para a Superliga de Portugal, na semana passada. Diego credita que o campeonato vai ser definido nos jogos com as equipe pequenas. "Teoricamente, Porto, Sporting e Benfica são os favoritos ao título. Mas na última temporada foram os jogos com times menores, fora de casa, que decidiram a Superliga. Sempre aparece uma equipe surpresa", analisou Diego. Sobre os quatro gols contra os reservas, o meia disse que não está jogando na frente, mas as oportunidades têm aparecido assim mesmo. "Cada técnico tem um estilo. Estou atuando na mesma posição, parecido com o que jogávamos, não senti diferença", avaliou. O atual treinador do Porto, o holandês Co Adriaanse, montou um esquema ofensivo e afirmou à imprensa portuguesa que o time fica muito melhor com Diego. Mesmo sofrendo uma contusão no último jogo da temporada passada contra a Acadêmica, o brasileiro foi eleito pela torcida do Porto o melhor jogador do time. Já recuperado, o meia fez dois bons jogos da pré-temporada contra Espanhol e Penafiel e afirmou que está 100%. SELEÇÃO - O objetivo principal de Diego é voltar à seleção de Parreira. O jogador não esconde o desejo de participar da Copa da Alemanha e fala que tem capacidade para conseguir uma vaga ao lado de Ronaldo, Robinho e cia. "Sei da dificuldade de chegar lá, mas também sei o quanto é bom estar lá. Vou fazer uma boa temporada aqui em Portugal. Sei que a concorrência é forte, mas quero voltar e vou lutar muito para isso", concluiu.