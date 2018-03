Rogério não deve enfrentar o Palmeiras Passada a euforia pela vitória diante do Paysandu (2 a 1), o Corinthians é obrigado a enfrentar a realidade. A semana será difícil: enfrenta o Grêmio na quarta-feira, em Porto Alegre, e depois pega o Palmeiras, domingo, no Morumbi. O lateral Rogério sofreu contratura na coxa direita contra o Paysandu. Não joga no Sul e tem mínimas chances de entrar no clássico. ?Contra o Grêmio, está fora. Fará tratamento intensivo até domingo. Mas são reduzidas as chances de enfrentar o Palmeiras?, disse o médico Paulo Faria. Sem Rogério, Oswaldo de Oliveira recorrerá novamente a Coelho. O treinador antecipou que Piá voltará à equipe diante do Grêmio. O mais cotado para sair é Rodrigo, mas ele pode surpreender e tirar Fabrício. A definição sairá nesta terça-feira, após o treinamento da manhã no Parque São Jorge. O restante do time será o mesmo que ganhou domingo no Pacaembu. O zagueiro Marquinhos operou o nariz e só volta a trabalhar segunda-feira.