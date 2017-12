Rogério não travou duelo com Robinho O reencontro com Robinho não foi traumático para Rogério. Na verdade, os dois não se encontraram tantas vezes neste domingo na Vila Belmiro. Quem mais teve de enfrentar as pedaladas de Robinho foi o lateral-direito Coelho. Mesmo assim, Rogério não ficou livre das perguntas sobre o atacante santista e as famosas fintas da decisão do Campeonato Brasileiro do ano passado. Desta vez, porém, Rogério não teve de dar tantas explicações. Mesmo assim, o volante corintiano fez questão de enaltecer o adversário. "Gosto muito do Robinho. Pena que aquele lance (as pedaladas) na final do Campeonato Brasileiro de 2002 foi comigo. Mas eu gosto de ver como ele joga, principalmente contra as outras equipe. Ele é um cara diferenciado. Tem um futuro imenso pela frente". Rogério e Robinho demoraram um ano para se encontrar. No jogo do primeiro turno, em 9 de julho, o atacante santista estava com a Seleção Brasileira disputando a Copa de Ouro, no México, e o duelo não aconteceu. Neste domingo, os dois até trocaram as camisas no intervalo. Mesmo sem grandes choques, Robinho venceu de novo. Mas Rogério saiu da Vila Belmiro sem traumas. Ao contrário: agora é ele quem vai esperar pela revanche, que, pelo jeito, vai demorar. "Infelizmente o Santos não está na mesma chave que a do Corinthians. Mas quem sabe não podemos nos cruzar na final do Campeonato Paulista, não é mesmo?". Até lá, o time de Rogério vai ter um bom tempo para corrigir seus defeitos. O próprio Rogério viu vários no jogo deste domingo, contra o Santos. "Continuamos pecando pela falta de atenção, principalmente no primeiro e no segundo gols do Santos. E olha que já tínhamos tomado gols pelas mesmas razões contra o Atlético-PR". Rogério, aliás, fez até uma crítica generalizada aos seus companheiros. "O que nós combinamos não foi feito. Isso não poderia ter acontecido, especialmente numa situação como a de hoje, aqui na Vila Belmiro". Apesar da derrota e as falhas, Rogério, como capitão, vai continuar cobrando os seus companheiros de time. O desafio é terminar o Campeonato Brasileira de uma forma digna. De preferência, voltando a vencer o mais rápido possível. "Uma hora vamos acertar. Cheguei até a pensar que o dia fosse hoje".