Rogério no Palmeiras só sem Mustafá Rogério já decidiu: mesmo que perca todos os recursos na Justiça do Trabalho, não voltará a jogar pelo Palmeiras. ?A gente nunca pode dizer que desta água não beberei, mas enquanto Mustafá estiver na presidência não aceito retornar ao Parque Antártica?, afirmou o jogador nesta segunda-feira cedo, quando os jogadores do Corinthians se reapresentaram, após a folga de dez dias. O volante ganhou passe livre na 26ª Vara da Justiça do Trabalho, mas como na semana passada a Primeira Turma do TRT (Tribunal Regional do Trabalho) julgou nulo o processo, ele volta a pertencer ao Palmeiras. Poderá continuar defendendo o Corinthians graças à liminar que obteve no TST (Tribunal Superior do Trabalho), instância máxima federal que prevalece sobre o TRT. O goleiro Gléguer voltou e deve participar da intertemporada em Extrema, a partir de quarta-feira à tarde. Ele não sabe, porém, se vai ser aproveitado. O presidente Alberto Dualib não apareceu no clube nesta segunda-feira, e as contratações pedidas pelo técnico Parreira só devem sair quando for escolhido o novo vice de futebol.