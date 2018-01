Rogério, o melhor em campo, lamenta 2º gol Rogério Ceni procou neste domingo de seu próprio veneno. Levou um gol de falta do mesmo local onde muitas vezes marcou a favor do São Paulo. Uma situação que ele considera indefensável tanto para os outros goleiros como para ele próprio. ?Ele colocaram três jogadores na nossa barreira. Isso me tirou toda a visão. Eu fiquei só com o meu canto. Se viesse ali, eu tentaria defender, mas se passasse pela barreira e fosse para o outro canto, era impossível. Foi o que aconteceu. O garoto do Figueirense teve mérito, pegou muito bem na bola e a nossa barreira ainda não pulou. Não tinha jeito, ali não tem escapatória." Considerado por todos como o melhor jogador da partida, Rogério lamentou muito o segundo gol do Figueirense. ?Nós tínhamos estudado a fita dos jogos do Figueirense e todo mundo sabia do perigo dessa jogada. A bola foi ajeitada para o meio da área, o rapaz tentou uma bicicleta e quando o Sandro Gaúcho chutou, a bola ainda bateu em mim, mas não deu para impedir. Foi pena porque a gente tinha conseguido a virada e tinha chances de vencer o jogo." Se o resultado foi bom, considerando-se o que se viu em campo, Rogério sabe que não há nada a comemorar, devido às vitórias de Santos e Cruzeiro no sábado. ?Nem sempre o empate fora de casa é bom, principalmente nessa fase do campeonato em que estamos, mas não dá para negar que o Figueirense foi melhor do que a gente nos primeiros 25 minutos de jogo. O que consola é que o Santos e Cruzeiro vão se enfrentar agora e um dos dois vai ficar mais próximo da gente. Se a gente ganhar o nosso jogo, é lógico." O técnico Roberto Rojas pretende manter o mesmo time que começou o jogo deste domingo contra o Fluminense pela Copa Sul-Americana na quarta-feira, no Morumbi. Jean e Simplício, que estarão fora no fim de semana contra o Atlético-MG, estão escalados. ?Vamos repetir o time para ganhar mais conjunto. Depois, vou pensar nos substitutos, ainda é cedo para isso."