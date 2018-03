Rogério Pinheiro quer defender Coréia O zagueiro brasileiro Rogério Pinheiro, do Pohang Steelers, entrou com pedido de naturalização na Coréia do Sul para defender a seleção do país. Rogério, que nasceu em Angra dos Reis, no Rio, e jogou por Botafogo, São Paulo e Vasco, está há dois anos na Coréia e nunca defendeu a seleção brasileira. Em 2003, foi eleito o melhor zagueiro do campeonato coreano.