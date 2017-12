Rogério se machuca e desfalca Corinthians O domingo promete ser tenso para o Corinthians. Além do desafio de vencer o Internacional, às 18 horas, no Pacaembu, Geninho vai ter de enfrentar a ira da Gaviões da Fiel, que promete fazer pressão até que o técnico resolva se demitir. A situação do time também é dramática: depois de perder Liedson na sexta-feira, negociado com o Sporting, no final do treinamento deste sábado pela manhã, no Parque São Jorge, Rogério se machucou treinando faltas e também está fora da partida deste domingo. A forma como o lateral se machucou deixou alguns supersticiosos acreditando que o time vai precisar de uma ?força maior? para vencer o Inter e sair da crise. ?A bruxa está solta", preguejou o baiano Vampeta. ?Será que alguém vai ter que fazer uma reza brava aqui?" Rogério saiu de campo chorando, apoiado nos ombros de um dos seguranças do clube. Ele treinava cobranças de faltas quando chutou o chão. Levou a mão até a coxa direita e caiu. Foi atendido pelo médico Renato Lotufo que imediatamente deu o diagnóstico: lesão no reto-femural. A extensão do problema e o tempo que o jogador ficará parado, no entanto, só serão conhecidos neste domingo, depois que Rogério se submeter ao exame de ultra-som. O meia Robert estava ao lado de Rogério quando o companheiro se machucou. ?Foi uma coisa impressionante. Ele chutou o chão e sentiu o reto-femural. Caiu na hora. Eu também ia treinar cobranças de faltas e até desisti. Do jeito que está a coisa, melhor dar um tempo." Geninho acompanhou tudo de longe. Desceu para o vestiário balançando negativamente a cabeça. Em menos de 30 segundos, resumiu a sua situação. ?Não sei o que fazer. Preciso de um tempo para pensar." O reserva de Rogério é Coelho, mas o técnico não quis confirmar a sua escalação. Como o jogo contra o Inter promete ser tenso, Geninho pode usar alguém mais experiente, talvez Fabinho impovisado na lateral. Ainda assim, Geninho teria de escalar outro menino, o volante Wendell, já que o titular Fabrício está machucado e seu reserva, Pingo, se contundiu no treino de sexta-feira. O treinador corintiano ainda confirmou que Liedson não joga. Negociado com o Sporting, o atacante nem apareceu na concentração. Neste sábado Liedson já não treinou e Geninho não conta mais com ele. ?O que me passaram é que ele foi mesmo negociado. E mesmo que não tivesse sido vendido, não jogaria. Jogador que não concentra e não treina não pode jogar." Wilson, atacante de 19 anos, vai ocupar o lugar de Liedson. O time também não terá Gil, que sentiu uma contratura no músculo adutor de coxa esquerda. Para complicar, a torcida Camisa 12 do Tatuapé agitou o treino. Seus torcedores chamaram todo mundo de ?pipoqueiro?. Só Rogério, Rubinho e Vampeta foram preservados.