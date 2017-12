Rogério sonha com o gol de número 50 Cada jogador do Corinthians procurou encontrar uma motivação pessoal para enfrentar o Guarani, neste domingo, às 18 horas, em Campinas. Os ameaçados pelo listão de dispensa sonham com uma chance para provar que merecem permanecer no Parque São Jorge em 2004. Para os garotos lançados em 2003 e que ainda não se firmaram na equipe, o desafio é praticamente o mesmo. Mas e os titulares absolutos, aqueles com cadeira cativa no clube? Se motivam como num jogo como o deste domingo, no Brinco de Ouro, que não vale praticamente nada para o Corinthians? O capitão Rogério tem a resposta na ponta da língua. Seu objetivo nos últimos quatro jogos do Corinthians na temporada - Guarani, Paraná, Bahia e Grêmio - é chegar ao gol de número 50. Quem sabe, terminar o ano como artilheiro do time. "Não estou preocupado em ultrapassar o Liédson, que tem 10 gols ou o Gil, que tem nove na temporada. Minha motivação será chegar aos 50 gols como profissional. Esse é o meu desafio neste final de ano." O caminho para isso até que não está tão longe. Desde o começo de carreira, no União São João, de Araras, Rogério já marcou 47 gols. Pelo Palmeiras foram 18, pelo Corinthians 28 - 13 só em 2003. Difícil fazer três gols em quatro jogos? Rogério pensa que sim. Mas não vai desistir da façanha, principalmente a partir deste domingo, quando ele voltará a jogar na lateral-direita. "Na lateral eu me sinto mais à vontade, dá para avançar mais e até arriscar alguns chutes a gol." Não fosse por uma distensão muscular na coxa direita, que o tirou de combate por quase 60 dias, provavelmente Rogério já teria alcançado a tal façanha. O problema é que além do longo tempo em recuperação, a lesão foi no músculo-reto femural, responsável pelo chute. Quando voltou, em 19 de outubro, contra a Ponte Preta, no Pacaembu, Rogério ainda estava inseguro. De la para cá, jogou quase todas as partidas se poupando e praticamente sem chutar de pé direito. Como não estava 100% fisicamente, atuou como volante, onde o esforço é bem menor. "Essa foi a única maneira que eu encontrei para ajudar o time" observa o lateral. Por coincidência, neste domingo será a primeira vez que Rogério vai jogar como lateral-direito após a lesão. O jogador garante que está bem fisicamente de novo, pronto para jogar como nos bons tempos. Se houver faltas ou pênaltis, vai assumir a responsabilidade plas cobranças. Aliás, Rogério vai torcer para que haja muitas jogadas de bola parada - uma de suas especialidades. É por aí que ele espera começar a bater mais um recorde, neste domingo, em Campinas, chegando ao gol de número 50 na carreira.