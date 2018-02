Rogério tem vergonha de sair de casa A dois dias do clássico contra o Palmeiras, que pode valer a liderança do Brasileiro, o goleiro Rogério Ceni, capitão do São Paulo, ainda mostra abatimento considerável pela eliminação na Libertadores. A derrota para o Once Caldas, em Manizales, foi há nove dias. "Não tenho mais cotidiano. Minha vida tem sido treinar e tentar dormir", lamenta o goleiro. E como treinar é mais fácil do que pegar no sono, a madrugada tem reservado muito futebol a Ceni. "Na terça-feira, assisti a Ituano e Bahia, Sport e Vila Nova." Ele não sai para passear, não tenta se divertir. "Sou uma pessoa caseira e não tenho ânimo para diversões. Além disso, tenho vergonha de sair de casa. Essa eliminação foi muito dura." A superação da tristeza é uma luta solitária. "Não comento nada com minha mulher. Esse é um assunto meu e tenho de resolver sozinho, sem ajuda." Ceni está preparado para ver a torcida que sempre grita o seu nome vestindo camisa amarela e chamando-o de ?amarelão? no domingo, como forma de protesto. "Entendo tudo, é uma forma de expressão, mas eles podem ter certeza que se usassem vermelho, branco e preto ajudariam muito mais o time a sair desse momento ruim." Para o goleiro, nenhum torcedor - usando amarelo ou a cor que escolher - está sofrendo como ele. "Primeiro, porque sou tão são-paulino quanto eles. Ninguém sofre mais do que eu. E, além disso, tem o lado profissional. Minha carreira só cresce à medida em que ganho títulos. E perdemos um título importante, o que mais queríamos." Rogério faz uma relação entre clube e time para dizer que o São Paulo precisa de reforços. "Nosso clube é um dos maiores do mundo, mas o nosso time, que é bom, tanto que chegou à semifinal da Libertadores, ainda é menor do que o clube. A diretoria trouxe oito jogadores no início do ano e deve trazer outros agora para diminuir essa diferença." Ele compara o São Paulo de hoje ao de outros tempos. "Nosso time é inferior, não há dúvida, ao que venceu a Libertadores em 92 e 93, mas é melhor que o de 95, 96, 97 e outros. Chegamos à Libertadores. E não resta opção a não ser trabalhar para crescer cada vez mais."