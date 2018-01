Rogério tenta explicar derrota no ABC Embora tenha enaltecido o espírito de luta do time neste domingo no ABC, Rogério tinha uma explicação diferente de todas para justificar a derrota para o São Caetano. "No lance do gol, fizemos a linha do impedimento e pagamos caro. Isso não poderia ter acontecido porque esta é uma jogada que não estamos acostumados a treinar no dia a dia no Parque São Jorge. Depois fomos obrigados a correr atrás em um campo ruim e pesado." O lateral foi um dos dois jogadores do Corinthians que se dispuseram a sair do vestiário e conversar com os jornalistas - o outro foi o zagueiro Ânderson. E desconversou quando perguntado sobre a má atuação de Kléber, Gil e Fábio Luciano, convocados por Parreira para a Seleção Brasileira. "Tenho certeza que eles não se pouparam. Para todos os jogadores, o pensamento principal sempre é voltado para o clube. Quem não vai bem no dia a dia, jamais chega à Seleção. Agora vamos passar quase um mês sem os três, mas não há motivo para preocupação. O Corinthians tem atletas capazes de entrar e manter a qualidade." Mesmo reconhecendo que o Corinthians apresentou um futebol bem abaixo do que pode, o lateral discordou de Geninho em relação ao comportamento tático do São Caetano. "Eles jogaram no contra-ataque. E eu sabia que isso iria acontecer. Reconheço que não soubemos nos livrar da marcação após sofremos o gol. O primeiro tempo foi muito ruim, fomos dominados. Se o time tivesse mantido a mesma postura ao longo dos 90 minutos, talvez nossa sorte tivesse sido diferente." Por outro lado, Rogério minimizou os efeitos da derrota. "O campeonato é muito disputado e é impossível vencer sempre. Os times são parecidos e temos várias rodadas pela frente para se recuperar." Alertado sobre a possibilidade de mudança da partida contra o São Paulo do Morumbi para o estádio Brinco de Ouro, em Campinas, o lateral mostrou-se contrariado. "Já enfrentamos o Guarani várias vezes no Brinco e sei que o gramado é muito ruim. Infelizmente, os jogadores não são consultados sobre esses assuntos, mas se não tiver opção e o jogo tiver que ser realizado no interior, sugiro a cidade de Mogi Mirim."