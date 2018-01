Rogério treina sozinho e em silêncio O presidente do São Paulo, Paulo Amaral, autorizou o goleiro Rogério voltar a treinar - separado do grupo - , mas impôs uma ?lei do silêncio? ao jogador, suspenso por 28 dias, sem direito a salário, por causa da confusão criada em torno do seu pedido de aumento salarial. Rogério treina, mas em horário diferente, sozinho e sem acesso da imprensa. Não recebe salário e está proibido de dar entrevistas. Nesta quinta-feira, pela primeira vez desde a suspensão, o atleta voltou a trabalhar. Defendeu alguns chutes do preparador Roberto Rojas no campo pequeno do Centro de Treinamento da Barra Funda, por cerca de uma hora. Após "cumprir os deveres", a resposta para as tentativas de assédio da imprensa estava programada: "Não vou falar com ninguém." Até os seguranças adotaram um discurso ensaiado, ao serem questionados sobre a presença do goleiro. "Aqui? Não, não esteve ninguém."