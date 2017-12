Rogério usa carnaval para recuperar forma Se curtir o carnaval é ir a bailes, desfiles e coisas do tipo, um atleta do Corinthians, pelo menos, não vai aproveitar a folga do domingo. "Vou passar o dia fazendo alguns exercícios para tentar recuperar minha forma física", disse o lateral-direito Rogério. E justificou: "Quero estar 100% para poder ficar à disposição do Oswaldo de Oliveira." Oswaldo disse sexta-feira não abrir mão da experiência de Rogério no jogo contra o Juventus, quinta-feira. Vencer a próxima partida, sua reestréia na equipe, seria uma espécie de marco para a virada do Corinthians ? que conquistou até o momento 5 dos 15 pontos disputados. Mas o técnico ainda tem uma dúvida em relação ao jogador. Pensa em usá-lo no meio-de-campo. "Como estamos carentes de jogadores naquela posição, ele podia ser uma boa alternativa. Mas não sei, vou pensar melhor nisso ainda." O elenco se reapresenta amanhã. Rogério está fora do time desde a partida contra a Portuguesa, dia 7, quando foi atingido e sofreu um edema no olho direito. Voltou a treinar sexta-feira, ainda sozinho. Segunda-feira, participa do treinamento junto com o grupo. "Estou totalmente recuperado, não sinto mais nada." O jogador não viu problema algum em perder a tarja de capitão para o colombiano Rincón. "É uma opção do técnico, normal." O que o preocupa realmente é perder os três quilos que adquiriu nestes 13 dias parado. Seu peso ideal é 76 quilos, conta, mas, por causa do medicamento (cortisona) que foi obrigado a usar, subiu para 79. "O remédio retém muito líquido, agora é só eliminar esse excesso." Segundo Rogério, como a substância cortisona é considerada doping, o Corinthians enviou uma carta explicando à Federação Paulista de Futebol os motivos de ele ter usado o medicamento. "Não vejo chance de problema algum por causa disso." Além dele, o atacante Gil, recuperado de uma inflamação no púbis, tem boas chances de retornar ao time.