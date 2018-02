Rogério vive uma experiência única Apenas um jogador dos elencos de Corinthians e Palmeiras já viveu a emoção de disputar esse clássico do futebol brasileiro atuando pelas duas equipes: Rogério. O zagueiro César, que defendeu o Palmeiras ano passado, ainda não enfrentou o ex-clube pelo Corinthians. Revelado nas categorias de base do União São João, o lateral-direito ? que iniciou a carreira como volante ? ganhou destaque no Palmeiras de Luiz Felipe Scolari e hoje é um dos homens de confiança do Corinthians e de Geninho. No entanto, a troca de Parque ? do Antártica para o São Jorge ? foi turbulenta. Ele só obteve a liberação depois da intervenção da Justiça. Leia mais no Jornal da Tarde