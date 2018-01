Rojas admite voltar a preparar goleiros Medo. A preparação do São Paulo para o clássico deste domingo, às 16 horas, foi toda marcada pela receio. Não apenas o temor pelo Corinthians, mas principalmente pelo futuro de todos no Brasileiro. A maior prova de falta de confiança sobre os reflexos da campanha da instável equipe foi dada por Rojas, hoje. "Não vejo o menor problema em voltar a ser preparador de goleiros após o Brasileiro. O meu contrato para ser treinador do São Paulo é até o dia 31 de dezembro", resume, sincero. Foi a reação ao diretor de futebol Juvenal Juvêncio que deixou bem claro na sexta-feira que o São Paulo terá novo treinador em 2004. Mesmo que o time se classifique para a Libertadores. "O contrato do Rojas vai até dezembro. Imagino que alguns conselheiros não estejam satisfeitos", disse nas rádios. Rojas recebe R$ 28 mil como técnico, R$ 20 mil a mais que recebia na sua antiga função. Se for rebaixado, seu salário também será diminuído. Isso se o novo treinador aceitar a sua permanência. A preparação para o clássico foi muito estranha. Não houve sequer um treino coletivo. Os jogadores não sabiam quem iria entrar em campo. "A gente não tem certeza sobre o time que vai jogar. O Rojas não falou nada. Mas seja o time que for, não podemos nem pensar em perder do Corinthians. Antes a gente queria o título. Agora o Cruzeiro ficou longe demais. Mas estamos caindo e estamos até ameaçados de não ir para a Libertadores. A gente tem de reagir", deixava escapar, Carlos Alberto, preocupado. Faltando 11 partidas para terminar o Brasileiro, os jogadores admitem que não podem nem sonhar em ser campeões. Sabem que haverá uma reformulação ao final da disputa. E que só receberão prêmio se conseguirem ficar entre os cinco primeiros e chegar à Libertadores. "O São Paulo paga por objetivo. Se não conseguirmos nem isso, não vamos ganhar nada", confirma Carlos Alberto. O medo de nova derrota amanhã fará Rojas montar uma equipe defensiva. Não importa se o Corinthians está totalmente desarrumado. A intenção do treinador é colocar três zagueiros, seis jogadores no meio de campo e apenas Luís Fabiano na frente. Durante a partida pode adiantar Gustavo Nery para o meio de campo e colocar o time no 4-5-1. Com Luís Fabiano isolado na frente. Gustavo Nery, Fabiano, Ricardinho e Luís Fabiano entrarão em campo com dores. Eles não estão plenamente recuperados de suas contusões, mas, pelas circunstâncias serão ?obrigados? a jogar. O presidente Marcelo Portugal Gouvêa e o diretor de futebol, Juvenal Juvêncio, não foram acompanhar o treinamento de hoje. Sinal claro de falta de apoio a Rojas e ao elenco que formaram.