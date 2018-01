Rojas ainda não definiu ataque titular Definir o companheiro de Luís Fabiano no ataque é a grande dor de cabeça do técnico Roberto Rojas para o clássico de sábado, contra o Santos. Rico ou Diego Tardelli? O treinador definirá o escolhido no treino desta sexta-feira, já que Kleber, que vinha tendo sua preferência, está suspenso. Diante do Fluminense, Rico teve a chance de começar jogando, mas não soube aproveitar a oportunidade. Errou jogadas fáceis, desperdiçou finalizações e irritou o treinador. Acabou substituído por Diego Tardelli. O jovem - tem apenas 18 anos - atuou por apenas 20 minutos e levou maior perigo ao adversário, exigindo a duas grandes defesas do goleiro Fernando Henrique. Por enquanto, saiu em vantagem na briga. Na defesa, Jean, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, é desfalque certo. Assim, o time volta a atuar no 4-4-2, com Gabriel retornando à lateral-direita e Fábio Simplício ao meio-campo.