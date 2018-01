Rojas ameaça colocar Kaká na reserva O técnico Roberto Rojas mostrou preocupação com a atual fase do meia Kaká - que foi expulso no sábado, contra o Goiás - e disse que o jogador precisa melhorar seu rendimento. De acordo com o treinador do São Paulo, o grande ídolo do clube, como qualquer outro atleta do elenco, pode ir para o banco de reservas. "O Kaká não está no melhor momento, precisa melhorar, seu nível não é esse e a expulsão vai prejudicar, pois ele deixará de jogar mais uma partida", afirmou Rojas. O ídolo são-paulino não consegue esconder irritação com as cobranças e fez questão de dizer que foi expulso injustamente no fim de semana. "Fui bem contra o Corinthians e estava bem contra o Goiás. Se tivesse feito um gol, ninguém iria estar falando nada", desabafou. Kaká não consegue ter uma boa seqüência de jogos desde o início de março. Além de Kaká, Rojas não contará - para domingo, diante do Guarani - com o lateral Fabiano, que também está suspenso. Tem, porém, um motivo para comemorar. Com a eliminação da seleção na Copa das Confederações , terá de volta o meia Ricardinho e o atacante Luís Fabiano. Fora - O São Paulo emitiu nesta segunda-feira um comunicado aos organizadores da Copa da Paz anunciando a desistência da disputa do torneio, em julho, na Coréia do Sul, que dará US$ 2 milhões ao campeão. O clube deverá ter de pagar multa ao Comitê Organizador. O time não irá à Ásia porque a CBF não deu o aval. Indignada, a diretoria são-paulina distribuiu nota criticando a entidade. "Ficou, mais uma vez, evidenciada a má vontade e a perseguição da CBF em relação ao São Paulo." Os dirigentes do São Paulo estudam meios para entrar na Justiça contra a CBF, pois perderam dinheiro com o veto. E trabalharão contra a reeleição de Ricardo Teixeira.