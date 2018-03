Rojas arruma a defesa são-paulina Os são-paulinos queriam, há dois meses, ver a dupla Jean e Júlio Santos bem longe do Morumbi. Eles foram considerados culpados pela eliminação no Brasileiro do ano passado e pela derrota para o Corinthians na final do Paulista. Tudo começou a mudar e os dois, quando entram em campo, têm seus nomes gritados pela torcida. Há razão para isso. A defesa do São Paulo, que era tão vazada, passou a ser eficiente. O time vem tendo excelente desempenho na zaga. Sofreu apenas dois gols nos últimos seis jogos e mostrou grande evolução. ?Sempre acreditamos no nosso trabalho?, afirmou Jean. Leia mais no Estadão