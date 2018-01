Rojas começa a sacudir o São Paulo Logo no primeiro dia de trabalho como técnico de verdade do São Paulo, Rojas resolveu revolucionar. Aconselhado por Milton Cruz, o chileno atacou vários pontos polêmicos que eram intocáveis a um preparador de goleiros improvisado no cargo: vai tirar Gustavo Nery da zaga, colocar Júlio Santos ao lado de Jean, transformará o argentino Ameli (que voltará do River Plate no fim do mês) como o grande líder do time e perdoará o indisciplinado Carlos Alberto. Tudo para não só ganhar do Corinthians no domingo, como para se fixar no cargo até depois de 31 de dezembro, prazo que tem para levar o time pelo menos à Libertadores da América. E afastar o fantasma de Leão, defendido por grande parte da diretoria. ?O presidente Marcelo Portugal Gouvêa não me efetivou como treinador à toa. Foram os resultados que valeram a minha fixação no cargo. E tenho coragem de fazer o que acredito. Meu objetivo agora é levar o São Paulo para a Libertadores neste Brasileiro. Se der para ganhar o título, ótimo, mas no mínimo quero a Libertadores. E não me envergonho por ter sido a última opção, depois das negativas do Tite, Muricy e do Cerezo. Os últimos costumam ser os primeiros.? ?Nós conversamos muito e tomamos decisões importantes?, revelou Milton Cruz. ?Resolvemos colocar o Gustavo Nery como volante e o Júlio Santos na zaga ao lado do Jean contra o Corinthians. Foi o Oswaldo de Oliveira que recolocou o Gustavo como zagueiro, mas acreditamos que agora ele pode render mais à frente da zaga. Ele tem ótima saída de bola do meio-de-campo para o ataque e ainda pode se revezar com Fabiano pela lateral esquerda.? REINALDO - Milton disse que conversou seriamente Rojas e chegaram à conclusão de que o time se ressente de um líder que já possui. ?Nós temos esse jogador experiente, guerreiro, argentino, e que pode comandar a equipe. É o Ameli. Ele mostrou que com uma boa proteção de volantes como atua no River Plate será útil demais. O Rojas pediu o seu retorno ao presidente e ele voltará ao grupo em julho.? Vividos, Rojas e Cruz decidiram perdoar Carlos Alberto pelas duas expulsões seguidas, contra Grêmio e Bahia. Não quiseram que a diretoria multasse o volante. Com a medida, os dois ganharam a confiança do grupo. ?Não vejo motivo para punir o Carlos Alberto. Ele está sofrendo com a suspensão. Entendeu que se prejudicou e atrapalhou o time. Ele entendeu isso e não repetirá sua atitude. Por isso não merece ser punido?, resume Rojas. Ele e Milton Cruz também querem ganhar a confiança da torcida. Um bom caminho é vencer domingo. ?Nós sabemos o quanto é importante para o nosso torcedor, depois das últimas finais, derrotar o Corinthians. E vamos fazer tudo para isso. Nossos jogadores querem demais vencê-los?, disse o técnico. ?Não dá para esconder a nossa vontade. Vamos para cima mesmo. Até agora não acredito ter perdido o Paulista para eles?, afirmou Reinaldo. Kaká melhorou muito e sua presença no clássico é quase certa.