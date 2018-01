Rojas confirma Kléber e Rico no ataque O técnico Roberto Rojas confirmou nesta sexta-feira de manhã que vai escalar Kléber e Rico no ataque do São Paulo, para a partida deste domingo contra o Guarani, em Campinas, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sem poder contar com Luis Fabiano - que ainda se recupera de contusão - e Reinaldo, que voltou ao PSG, o técnico não teve outra opção senão apostar nos dois jogadores, formados nas categorias amadoras do clube. Júlio Batista, que poderia ser usado no ataque, pediu para não ser escalado na posição. Rojas terá ainda a volta do meia Ricardinho ao time. Depois de servir a seleção na Copa das Confederações, o jogador voltou e está à disposição do treinador. Kaká, suspenso pela expulsão na última rodada, está fora. O São Paulo é terceiro colocado no campeonato, com 25 pontos. O Guarani, que vem de goleada imposta pelo Fluminense (5 a 2), é apenas o 13º colocado, com 18 pontos.