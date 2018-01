Rojas confirma volta de Rogério Ceni O técnico do São Paulo, Roberto Rojas, confirmou o que quase todos no clube já imaginavam: a volta de Rogério Ceni ao gol. O titular, que cumpriu duas partidas de suspensão e volta no sábado, diante do Goiás, no Morumbi, mostrou certo aborrecimento com as especulações de que poderia perder a camisa número 1 para seu colega Roger e criticou parte da imprensa. "Estou aqui para trabalhar e tentar ser útil ao time, isso (as especulações) não me incomoda, tem gente que escreve sobre a possibilidade de eu perder a posição para vender jornal", declarou o goleiro. "O Roger fez uma boa defesa contra o Corinthians, mas quer dizer que uma defesa garantiria a posição ao Roger? Ele foi bem no jogo, mas tenho uma história no clube. Se eu fizer uma ou duas defesas contra o Goiás, garantirei minha posição para sempre?" Roger fez uma defesa espetacular nos acréscimos do jogo contra o Corinthians e garantiu a vitória por 2 a 1 para o São Paulo. Após o clássico, Rojas afirmou que a boa atuação do goleiro havia lhe criado um "bom problema" e não tinha garantido o retorno de Rogério. O reserva, sempre que entra, vem agradando e, por isso, surgiram os comentários de que poderia ficar com a vaga. O site oficial da Torcida Independente pôs no ar uma pesquisa sobre qual dos dois deve ser o titular do time. Até o início da noite desta terça-feira, haviam sido registrados 700 votos e o placar apontava igualdade. Roger, ao contrário de outras ocasiões, evitou polemizar. Disse que vive excelente fase e espera ter seu contrato renovado no fim do ano. "Já compensou o trabalho, meu esforço, acho que uma hora vai chegar minha vez, é bom que haja essa dúvida na cabeça das pessoas", comentou. "Muitas pessoas vêm e falam para mim que mereço jogar, mas o Rogério está no clube desde as categorias de base..." Rojas disse que Rogério é o titular, mas que pode perder a posição caso não tenha boas atuações. O treinador lembrou que passou por situação incômoda também na época de goleiro. "Eu era titular da seleção chilena havia 10 anos e, quando cheguei ao São Paulo, fiquei quatro meses no banco." França esteve no CT para fazer trabalho físico e manter a forma. No sábado, o atacante retorna à Alemanha para iniciar a pré-temporada, mas ainda não tem certeza se vai ficar na Europa. "Vai depender dos dirigentes do Bayer." Acha, porém, difícil deixar seu clube em 2003. "Quero ter mais chance de jogar e vencer na Europa." Caso seja liberado pelos alemães e volte ao Brasil, França põe o São Paulo como a primeira opção. "Mas acho difícil que isso aconteça."