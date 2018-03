Rojas decide mudar o São Paulo Roberto Rojas promete mudar o time do São Paulo que, após ser eliminado da Copa do Brasil pelo Goiás, na quinta-feira, enfrentará o Paraná, hoje, às 18 horas, no Morumbi, pelo Brasileiro. O técnico interino, que pode estar se despedindo da função, cansou-se dos erros técnicos, táticos e da instabilidade emocional de sua equipe. A escalação do time será anunciada somente hoje, mas Júlio Santos, Carlos Alberto e Souza devem substituir Lugano, Júlio Baptista e Reinaldo. E Jorginho Paulista entrará no lugar de Fabiano, suspenso. A idéia do treinador é ter um time com mais poder de marcação. Leia mais no Jornal da Tarde