Rojas deve escalar time com 3 zagueiros O técnico Roberto Rojas define nesta terça-feira o time do São Paulo que joga contra o Fluminense, quarta, decidindo a classificação para a próxima fase da Copa Sul-Americana. É muito provável que opte pela formação com três zagueiros, buscando maior tranqüilidade defensiva. Assim, Jean, Lugano e Júlio Santos estariam escalados. Rojas tem dúvidas nas laterais. Pela direita, Gabriel não está inscrito e é provável que Thiago o substitua. Fábio Simplício é outra opção. Na esquerda, é quase certo que Fabiano ganhe um descanso, preparando-se para o jogo contra o Santos, sábado, pelo Brasileiro. Em seu lugar, pode jogar Fábio Santos, que chega às sete da manhã desta terça do Sendai, no Japão, onde participou de um torneio com a seleção Sub-18. O técnico do São Paulo revelou que "o Fábio, o Diego Tardelli e o Edcarlos vão chegar às sete da manhã e participar do treino às dez horas. Eles são garotos, têm 18 a 20 anos, e agüentam a parada." Ricardinho e Adriano voltam ao time, depois de cumprirem suspensão no Campeonato Brasileiro, e formam o meio-campo com Fábio Simplício. O ataque será formado por Kléber e Rico. Diego Tardelli tem menores chances. Luís Fabiano, autor de 38 gols pelo São Paulo no ano, foi expulso na primeira partida e é desfalque certo.