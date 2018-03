Rojas: errei, mas paguei caro demais A emoção ainda domina a voz de Rojas. No começo ele não queria reviver o pior momento da sua vida. Ainda mais agora, que é o técnico do São Paulo. Só que depois de uma hora, não se controla. Emocionado, mistura lembranças, revoltas, complôs e revelações, referindo-se à simulação de uma agressão por bomba durante uma partida entre a Seleção do Chile e a do Brasil, no Maracanã, nas Eliminatórias de 1989. ?O que eu fiz foi por amor à minha Pátria... Só fui banido do futebol por ser chileno. Se fosse brasileiro ou argentino, nada tão sério aconteceria... O que o Maradona fez foi muito pior para o futebol. Foi pego duas vezes por doping e não foi tão punido quanto eu... Fui vítima da imprensa chilena, que estava dividida no final da ditadura Pinochet... Eu deveria ser o goleiro do São Paulo no bicampeonato mundial... Minha família sofreu muito mais do que eu... Errei, mas paguei caro demais.? Leia mais no Jornal da Tarde