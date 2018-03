Rojas espera substituto; Kaká sofre lesão Nada perturba o calmo Roberto Rojas. O ainda técnico interino do São Paulo, com a vitória por 2 a 1 sobre o Grêmio, neste domingo à tarde, no estádio Olímpico, completou seis jogos de invencibilidade e mesmo assim não admite ficar definitivamente no cargo. Humilde, disse que quer mesmo é voltar a ser treinador de goleiros: "Quero voltar para o meu cantinho, treinar os goleiros e deixar a equipe preparada para técnico que vier em definitivo". E mesmo que o time tenha feito uma excepcional partida, principalmente na segunda etapa, quando anulou o Grêmio e não deixou o time gaúcho jogar, não abalou a sua convicção: "Temos um grupo excepcional e isto ajudou no jogo e na campanha que estamos fazendo no campeonato. O time se posicionou muito bem em campo e isto foi fundamental para chegarmos aos 18 pontos e às primeiras posições na tabela de classificação". Kaká - Para isso, no entanto, Rojas, ou seu sucessor, se já estiver contratado, não terão Kaká para enfrentar o Santos, na 11ª rodada, domingo, na Vila Belmiro. O jogador levou uma pancada de Claudiomiro e teve uma séria lesão nos ligamentos do tornozelo , conforme avaliação do médico do São Paulo, Marco Aurélio Cunha: "A pancada foi forte e o Kaká fica fora de qualquer atividade no mínimo por duas semanas". Se a notícia sobre Kaká não foi boa, o gol de Luis Fabiano, décimo no campeonato, igualando-se a Deivid do Cruzeiro, na artilharia da competição, foi compensadora: "É claro que estou alegre por isto, mas nada seria possível se o grupo não estivesse tão unido e entrosado como está. O mérito não é só meu. O time todo jogou muito bem e isto foi fundamental para derrotar o Grêmio". O garoto Tiago, que entrou no lugar de Leonardo, que se sentiu mal pela manhã e teve que ser medicado em um hospital de Porto Alegre, disse que não sentiu problemas: "Acho que a minha participação foi boa, apesar de ser o primeiro jogo entre os titulares. Embora tenha Gabriel e Leonardo na posição, posso lutar por uma vaga no time".