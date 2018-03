Rojas exige fim de cartões por indisciplina Mais do que a derrota para a Ponte, as expulsões de Rogério Ceni, Júlio Santos e do próprio Rojas levaram o treinador do São Paulo a tomar uma decisão. Reuniu os atletas, passou o teipe da partida de quinta-feira e enfatizou os lances que causaram as expulsões. Depois, avisou: não tolerará mais cartões vermelhos por indisciplina. Se vencesse a Ponte, o São Paulo seria o novo líder do Brasileiro, desbancando o Cruzeiro. Além de perder o lugar na equipe, o atleta expulso a partir de agora será multado. A ordem vale para a partida de domingo, no Maracanã, contra o Flamengo. "O resultado da reunião ficará entre nós. Não é para sair na imprensa", disse Rojas. Há muito tempo que estavam abolidas as multas por indisciplina. Foi um pedido do Oswaldo de Oliveira, o antigo treinador. Só que os excessos e o desejo da diretoria em conquistar o Brasileiro as trouxeram de volta. O time tem jogadores fundamentais que serão julgados pelo STJD. Luís Fabiano, Fabiano e Rogério Ceni. Todos poderão ficar de fora por até seis partidas. Os desfalques podem ser drásticos ao time que sonha com o título do Brasileiro. "Essas expulsões precisam acabar. Não é porque os jogadores do São Paulo não tinham como característica marcar que as expulsões têm cabimento. Os jogadores estão avisados", decretou Rojas. Rogério Ceni foi o centro das atenções nesta sexta-feira, depois da sua expulsão contra a Ponte. Ele assumiu que teve grande culpa pela derrota do time ao receber cartão vermelho. Mas voltou a fazer críticas pesadas ao árbitro Rodrigo Cintra. Logo após a partida, o goleiro chamou o árbitro de ?banana?. Nesta sexta-feira, Rogério foi mais moderado. "Esse juiz é fraco tecnicamente. Ele se perdeu durante a partida. Acho que agiu de maneira premeditada. Não sei porque essas coisas acontecem comigo. Não vejo diferença alguma entre um goleiro e um jogador que atua ?na linha? questionar o árbitro quando não concorda com a marcação. O fato de eu ser conhecido parece me prejudicar." Rogério garante que não irá ao STJD para o novo julgamento. Mesmo indo ao Rio, ele foi suspenso por quatro partidas depois de dar um tapa no centroavante Dimba, do Goiás. "Já fui, vi como é que tudo funciona, não quero ir não." O goleiro também garantiu que espera continuar no clube depois do final do seu contrato, em junho de 2004. "Eu quero ficar anos e anos defendendo o São Paulo. Não quero sair. Não há desgaste nenhum. Me sinto bem demais aqui." Rojas conversou com Rogério Ceni e pediu mais tranqüilidade ao goleiro e capitão do time. Pediu que evitasse as expulsões. E o jogador prometeu colaborar.