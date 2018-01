Rojas festeja ausência na Copa da Paz É curioso, mas, enquanto a diretoria do São Paulo lamenta ter de desistir de disputar a Copa da Paz por causa da negativa da CBF, a comissão técnica comemora. De acordo com o técnico Roberto Rojas e seu auxiliar, Milton Cruz, não seria bom para o time se dividir em dois. Isso ocorreria caso a equipe participasse do torneio na Coréia do Sul, em julho, e, ao mesmo tempo, jogasse as partidas do Campeonato Brasileiro. ?É melhor dar prioridade a uma competição?, declarou Rojas, que, no entanto, disse ter entendido a posição da diretoria. ?Sabemos que, do lado financeiro, seria bom para o clube.? Milton Cruz comentou que, se fosse dividido, o São Paulo dificilmente conseguiria bons resultados na Copa da Paz e no Nacional. ?O problema é que nosso elenco não é grande.? Caso a CBF liberasse a viagem, a diretoria se reuniria com a comissão técnica para analisar a melhor forma de separar os atletas em dois grupos. Os dirigentes achavam que havia, sim, possibilidade de montar duas equipes competitivas, até porque o nível da Copa da Paz não é dos mais elevados tecnicamente. Os US$ 2 milhões distribuídos ao campeão seriam fundamentais para que o clube pusesse em ordem o caixa do Morumbi. Mesmo sabendo das dificuldades financeiras do São Paulo, Rojas pediu a contratação de um atacante. O presidente Marcelo Portugal Gouvêa, que preferia que o treinador aproveitasse os jovens da casa, afirmou que correrá atrás de um reforço, embora não tenha dado nenhuma garantia. Luís Fabiano e Ricardinho chegam nesta quarta-feira à capital. O atacante será examinado pelos médicos, que o liberarão ou não para a partida de domingo, contra o Guarani.