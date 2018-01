Rojas mantém mistério no time do São Paulo O técnico Roberto Rojas não deu pistas de como vai armar o São Paulo para enfrentar o Corinthians, domingo, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. Durante os treinos desta sexta-feira, ele montou três times diferentes e preferiu manter em segredo a escalação da equipe. Neste sábado, os são-paulinos voltam ao CT da Barra Funda para mais atividades. Há uma tendência do Tricolor jogar com apenas um atacante: Luís Fabiano.