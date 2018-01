Rojas mantém Ricardinho e sofre com pressão Roberto Rojas não consegue disfarçar que a pressão da torcida e da diretoria e a possibilidade de perder o cargo o deixam nervoso, tenso. Durante coletiva de imprensa, nesta quarta-feira, o treinador avisou que não falaria sobre seu futuro no São Paulo e mostrou irritação com as perguntas relativas ao tema. "É claro que há pressão, faz parte do futebol, mas só estou pensando no Guarani." O ex-goleiro chileno tem consciência de que uma derrota para o Guarani, nesta quinta-feira, às 20h30, no Morumbi, deve encerrar seu ciclo de treinador no São Paulo. Restaria, então, voltar à função de preparador de goleiros ou buscar novos ares. O presidente Marcelo Portugal Gouvêa visitou o CT, assistiu ao treino coletivo e deu apoio ao grupo. E, claro, falou sobre a situação de Rojas. Como não deixaria de ser, disse que pretende cumprir o contrato, que termina em 31 de dezembro, mas ressaltou que os fatos mudam a cada dia. Ricardinho, apesar das críticas, ganha mais uma chance. Mas faltou pouco para que fosse para o banco. Gustavo Nery ainda sente dores na coxa direita e, por isso, não ficou com a vaga no meio-de-campo. "O Ricardinho tem qualidade, esperamos que volte a demonstrar seu futebol", analisou Rojas. O torcedor são-paulino tem um bom motivo para acreditar na recuperação. Luís Fabiano, vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 23 gols, retorna à equipe e se diz bastante motivado. Diego Lugano entra na zaga, no lugar de Edcarlos, e Alexandre substitui Adriano.