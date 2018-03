Rojas mostra força e muda São Paulo Rojas resolveu mostrar força. Depois que Leonardo cobrou a sua escalação como titular no treinamento de quinta-feira, o improvisado treinador do São Paulo decidiu afastá-lo até do banco de reservas para o clássico de domingo, contra o Santos, na Vila. Não só ele, como também Gabriel e o zagueiro uruguaio Lugano, o protegido do presidente Marcelo Portugal Gouvêa. "O São Paulo tem treinador. Sou eu quem tomo as decisões. Não para mostrar força, mas buscando o melhor do grupo. Fiz o que deveria fazer", disse Rojas. O diretor de futebol Juvenal Juvêncio apoiou integralmente a postura do treinador. Para evitar um desgaste maior, o dirigente apelou para o fato de Leonardo haver passado mal antes da partida diante do Grêmio. "Ele não voltará a jogar enquanto todos os exames médicos a que está se submetendo não terminarem. O fato de estar participando de coletivos é só para manter a forma", ironizou Juvenal. Tiago será o titular. E o seu reserva será Fábio Simplício. No coletivo desta sexta-feira, Rojas confirmou que optará por forte marcação na Vila Belmiro. Sem poder contar com Ricardinho, Kaká, Fabiano, Carlos Alberto e Leonardo, o time atuará com Adriano, Alexandre, Júlio Baptista, Aílton e Reinaldo no meio-de-campo. Na frente, só o artilheiro Luís Fabiano. "Vamos marcar mesmo muito forte", disse Adriano.