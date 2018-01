Rojas não define se Ricardinho joga A partida deste domingo, no Anacleto Campanella, será uma decisão antecipada. Vale muito. O São Paulo e o São Caetano têm 62 pontos no Brasileiro. Há grande chance de Ricardinho começar pela primeira vez no banco de reservas desde que foi contratado do Corinthians. Rojas não fez um treinamento coletivo depois do empate contra o Guarani no Morumbi. Enquanto os torcedores protestavam neste sábado, o treinador comandava um recreativo, um ?rachão? para descontrair os jogadores. A ida dele para a reserva parece certa por causa da reação do atleta. Cabisbaixo depois do treino, não conversou com ninguém. Muito menos com o técnico Rojas. O plano tático que o São Paulo deverá adotar será o 3-5-2. Gustavo Nery deverá ocupar o lugar de Ricardinho no time.