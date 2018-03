Rojas nega pressão na saída de Gabriel O técnico interino do São Paulo, Roberto Rojas, garantiu nesta sexta-feira que não afastou Gabriel por pressão da diretoria. De acordo com o ex-goleiro chileno, o lateral não está bem tecnicamente e, por isso, nem viajará para Belo Horizonte, onde a equipe domingo enfrenta o Atlético-MG. Leonardo Moura atuará na posição e, caso Rojas precise tirá-lo durante a partida, vai utilizar Júlio Baptista. ?Ele tem de melhorar muito, a situação dele ficou difícil depois das críticas, sentiu psicologicamente e está muito abaixo tecnicamente.? Gabriel vinha sendo aproveitado por Oswaldo de Oliveira, mesmo não jogando bem. Sua utilização na partida contra o Figueirense, no dia 1º, pela Copa do Brasil, foi, inclusive, a gota d?água para a demissão do treinador. O presidente Marcelo Portugal Gouvêa havia pedido, de maneira indireta, que Oswaldo o deixasse fora. Como o técnico não acatou a sugestão, acabou sendo mandado embora. Curiosamente, após a saída de Oswaldo, Gabriel foi deixado de lado. Não ficou no banco nos dois jogos sob o comando de Rojas, contra o Figueirense, pelo Brasileiro, no domingo, e diante do Goiás, pela Copa do Brasil, na quarta-feira. ?Não houve nada, eu o tirei porque ele não estava bem.? Aborrecido com a situação, Gabriel não falou com a imprensa. O pai do jogador, Wladimir, e seu procurador, Luís Taveira, procuram interessados. O meia Kaká voltou a sentir dores na coxa direita e foi poupado do treino, mas deve enfrentar o Atlético. Diego Lugano estréia. Entra no lugar de Jean, suspenso. A diretoria espera acertar até este domingo a contratação do novo técnico, mas não está sendo feliz. Leão disse ?não?. Tite virou sonho distante, após a classificação do Grêmio na Libertadores. Agora, aparecem com chances Ricardo Gomes, Muricy Ramalho e até Dario Pereyra. Mas nenhum dos nomes é visto como ideal.