Rojas prepara um São Paulo mais ofensivo O São Paulo não vence no Campeonato Brasileiro há 4 jogos e precisa urgentemente de um bom resultado sábado, contra o Juventude, no Morumbi, para não perder de vista Cruzeiro e Santos. Um tropeço pode, também, tirar o 3º lugar da equipe, ameaçada pelo Internacional. Para evitar novo revés, o técnico Roberto Rojas resolveu trocar o esquema retrancado por um mais ofensivo. E vai pôr em campo dois atacantes, além de Kaká armando as jogadas. Diego e Kleber deverão formar a dupla de ataque, porque Luís Fabiano está suspenso. O jogador recebeu o 3º cartão amarelo contra o Cruzeiro e já havia sido punido com dois jogos pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Ficará, então, fora das próximas três partidas. Artilheiro do time no Brasileiro, com 16 gols, Luís Fabiano volta a preocupar a diretoria. Vem demonstrando nervosismo em campo, fato que parecia resolvido, e já não faz gol há três jogos. Ele, que chegou a ser atendido por um psicólogo, revelou, quarta-feira, estar vivendo um drama pessoal. Em Campinas, sua cidade natal, pessoas o ameaçam de assalto e até seqüestro. Preocupado, deve tirar sua família do local. "Estou preocupado", admite. Com a ausência dos próximos três jogos, terá mais tempo para resolver seus problemas particulares e retornar ao futebol com uma melhor condição psicológica. Embora punido com a perda do mando de duas partidas, o São Paulo poderá jogar no Morumbi sábado, segundo confirmou nesta quinta-feira a CBF. A alegação é de que o clube já havia começado a vender os ingressos. Novo capitulo - A novela Kaká ainda não terminou. Leonardo, diretor do Milan, não se encontrou com os dirigentes são-paulinos, nesta quinta-feira, como estava previsto, mas devem conversar nesta sexta-feira. Os italianos devem fazer proposta de US$ 9 milhões, valor que não chega a entusiasmar os são-paulinos.