Rojas reforça a marcação do São Paulo O técnico interino Roberto Rojas começa a impor seu estilo no São Paulo, embora saiba que, em breve, voltará à função de preparador de goleiros. Armou um esquema bem diferente daquele que vinha sendo utilizado por Oswaldo de Oliveira para a partida contra o Grêmio, neste domingo, no Olímpico. As mudanças significarão um time mais defensivo, ou mais cauteloso como prefere dizer a comissão técnica. ?É mais difícil para o torcedor assimilar uma situação como essa, o time sempre teve esquemas ofensivos, mas chega uma hora em que é preciso mudar?, explicou Rojas. ?A gente precisava se fortalecer atrás.? Apesar da eliminação na Copa do Brasil ? após dois empates com o Goiás ?, Rojas ainda não perdeu no comando do São Paulo. Venceu o Figueirense, o Paraná e empatou com o Atlético-MG, no Mineirão. Mas faz questão afirmar que, em nenhum momento, pensou em ser efetivado no cargo. ?Não tenho vaidade.? O ex-goleiro chileno levará a campo três volantes: Alexandre, Carlos Alberto e Júlio Baptista. Na teoria, Ricardinho será o único jogador de armação. E Kaká jogará mais à frente do que está acostumado. ?O Kaká assimila facilmente as coisas, está fazendo algo pelo grupo, nesse momento é importante deixar a vaidade de lado?, declarou o comandante. Kaká admitiu que prefere jogar um pouco mais recuado, como um terceiro atacante, porém não reclamou da alteração. ?Com esse esquema, fico mais liberado, preciso marcar menos, só que as opções no ataque também diminuem?, comentou o jogador. Gustavo Nery volta à zaga no lugar de Júlio Santos e Fabiano entra na lateral-esquerda. Reinaldo e Diego Lugano seguem fora da equipe e Gabriel, como nas últimas rodadas, não vai ficar nem no banco.